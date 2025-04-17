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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة انتظام سير العمل.. جولة مفاجئة ومرور ميداني بمستشفى العجمي

جولة بمستشفى العجمي التخصصي
جولة بمستشفى العجمي التخصصي
أحمد بسيوني

قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية بالمرور اليوم على مستشفى العجمى التخصصي، وذلك بحضور الدكتور صلاح الحصاوى، مدير المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ومدى إرضاء المرضى من تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفى.

مرور مفاجئ على أقسام مستشفى العجمي

وقامت اللجنة بالمرور على جميع أقسام المستشفى خاصة الأقسام الحرجة واهمها قسم الطوارئ و قسم العناية المركزة و قسم الحضانات والمبتسرين و قسم الغسيل الكلوى وقسم العمليات وقسم قسطرة القلب.

وتمت متابعة القسم الداخلي والأطفال لمتابعة سير العمل الطبى والإداري داخل الأقسام، كما تم متابعة مدى التزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى.

جرد كامل لجميع مخازن المستشفى 

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد أنه تم عمل جرد كامل لجميع مخازن المستشفى و تم مراجعة آلية العمل وانتظام التسجيل الطبي و قسم مراقبة الوقت لمتابعة تواجد الاطقم الطبية  والاستماع إلى بعض المواطنين المترددين على الخدمات المختلفة بالمستشفى.

كما شمل المرور تفقد مدرسة التمريض وتجهيزاتها المتميزة و قسم المعمل و قسم الأشعة، وتضمن المرور أيضًا الوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستيعاب الحالات الطارئة والتأكد من كفاءة التجهيزات وجودة تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية خلال الفترة المقبلة لاحتفالات أعياد الربيع واحتفالات عيد تحرير سيناء وعيد العمال.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمتابعة الخدمات الطبية بالمستشفيات على مدار اليوم.

الاسكندرية مستشفى العجمي جولة مفاجئة المراكز الطبية صلاح الحصاوي

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