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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهم ضحاياه بشهادات معتمدة.. حبس صاحب كيان تعليمي وهمي بالدقي

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي بمنطقة الدقي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت تحريز كافة المضبوطات في المركز التعليمي.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بمنطقة الدقي حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وأفادت التحريات بأن المتهم يزعم منح الضحايا شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المتهم بمقر الكيان وتم ضبطه ، وبحوزته عدد من إستمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقي كيان تعليمي وهمي النيابة العامة الجيزة النصب

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