محسن عبد المسيح يطالب بإلغاء الهبوط ويشيد بجماهير الإسماعيلي

أعرب محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن الفريق يولي اهتمامًا خاصًا بالبطولة، لما لها من دور في تجهيز اللاعبين لمنافسات الدوري.

وأكد أن المدير الفني تامر مصطفى يسعى بكل جدية للمنافسة على اللقب، خاصة مع اقتراب مواجهة صعبة أمام فريق زد في الدوري الممتاز.

التحضير لمباراة زد بالدوري

أكد عبد المسيح أن الفريق يعمل حاليًا على الاستعداد لمواجهة زد من خلال الاستفادة من الفارق الزمني بين المباريات، ما يمنح الجهاز الفني فرصة أكبر للتحضير الجيد. وأضاف: “التوقيت بين المباريات جيد ويخدمنا فنيًا، وهو ما نحتاجه في هذا التوقيت الحرج من الموسم”.

الإشادة بالجماهير وحرية الجهاز الفني

وجه عبد المسيح شكره الكبير لجماهير الإسماعيلي، مؤكدًا أن “لا يوجد نادٍ كبير بدون جمهور كبير”، في إشارة إلى دور المشجعين في دعم الفريق خلال الفترة الماضية. كما شدد على أن مجلس الإدارة لم يتدخل في اختيارات أو قرارات الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، وترك له كامل الصلاحيات لقيادة الفريق بحرية.



مطلب بإلغاء الهبوط هذا الموسم

وفي ختام تصريحاته، دعا عبد المسيح اتحاد الكرة المصري إلى النظر في إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، معتبرًا أنه موسم “استثنائي” ويحتاج إلى تعامل خاص. وكشف أن مجلس إدارة الإسماعيلي يدرس التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد من أجل إلغاء الهبوط، حفاظًا على الأندية وظروفها المالية والفنية المعقدة هذا الموسم



