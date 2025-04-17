الإسكان توضح خطوات التقديم على شقق الطروحات الجديدة |تفاصيل

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تواصل استعداها لطرح حوالي 400 ألف شقة سكنية بمساحات مختلفة وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

400 ألف وحدة سكنية

وتابع “خطاب” في تصريحات تلفزيونية أن وزير الإسكان كان قد أعلن عن أكبر طرح في وزارة الإسكان حوالي أكثر من 400 ألف وحدة سكانية، متابعًا:"خلال ساعة هيكون الموقع اشتغل للحجز المرحلة الأولى من المشروع".

وأكد أن الحجز سيكون بشكل ميسر، مضيفًا: “الحجز هذه المرة به أكثر من مشروع بمساحات مختلفة في أكثر من 15 مدينة جديدة وحوالي 3 محافظات على مستوى الجمهورية”،لافتا أن الحاجزين بإمكانهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وتنزيل كراسة الشروط للمشروع وسيجد جميع التفاصيل.

وأكمل هناك مشروع جديد اسمه مشروع ديارنا موجود في 15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى إسكان حر وإسكان مميز وإسكان متنوع في أكثر من محافظة".

