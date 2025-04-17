بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

قدم بيت العائلة المصرية خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الإخوة المسيحيين في مصر وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وأكد بيت العائلة المصرية، في برقية تهنئة اليوم، عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وأن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال حجر الزاوية في قوة وتماسك النسيج المجتمعي المصري على مرّ العصور.



كما أكد بيت العائلة المصرية استمرار جهوده في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك في مختلف ربوع الوطن، بما يُسهم في دعم الاستقرار وبناء مجتمع متماسك.



ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء بعد غد السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين.

