يسرا وزوجها ضيفا أنس بوخش

تحل الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم ، ضيوف علي برنامج ab talks من تقديم الإعلامي انس بوخش.

حيث تعد تلك المرة الاولي التي يظهر فيها زوج الفنانة يسرا ، خالد صالح سليم في برنامج تليفزيوني .

كشفت الفنانة يسرا عن رايها فى المخرج محمد سامى وذلك على هامش مهرجان البحر الأحمر المقام حاليا.

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج سينماتك : محمد سامي شخصية مميزة جدا، مخرج فاهم ذوق الجمهور فاهم بيعمل إيه هو من الشباب الواعدين اللي بيعملوا حاجة مختلفة خالص وليه طعم ومذاق خاص مخرج كبير.

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا في السينما ، هو فيلم شقو والذي حقق ايرادات مرتفعة .

ويشارك بفي بطولة فيلم شقو ، كل من يسرا وعمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.