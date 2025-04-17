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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بعدد من المدن الجديدة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بمدن بدر والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، والقرى السياحية، والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع والأرصفة والنظافة والزراعة والخدمات.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية جزء أساسي من خطة تحسين الخدمات بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التطوير.

وفي هذا الإطار قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر بجولة تفقدية شملت المرور على المحاور الرئيسية للمدينة، لمتابعة موقف أعمال تطوير الطرق والنظافة العامة وأعمال الزراعة والتشجير وصيانة الإنارة، بجانب الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية في بعض المناطق.

وأكد عامر، أهمية رفع كفاءة الطرق بشكل دائم، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لضمان بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، والتفاعل السريع مع أي شكاوى ترد من السكان، والتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتنفيذ الحلول فورًا.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق ببيت الوطن بمنطقة النرجس الجديدة، لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بالمنطقة A بالنرجس الجديدة بالتجمع الثالث، وأنه تم الانتهاء من طبقة الأساس بمناطق النرجس الجديدة.

واستكمل "الغيطي" الجولة بمتابعة أعمال الطرق بحى جاردينيا، التجمع الثالث، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الأسفلت للأرصفة بمنطقة جاردينيا 2، وتنفيذ 70% من‎‎ أعمال الأرصفة من مناطق جاردينيا 3 وجارٍ العمل فى منطقة جاردينيا 1 ، وكذا تفقد أعمال رفع الكفاءة بحى الشويفات بالتجمع الخامس.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، تنسيق الموقع وإعادة الشيء لأصله للتوسعات التي تمت بميدان الحي الأول بالطريق الرئيسي للمدينة، لتسهيل الحركة المرورية ومنع التكدسات بتلك المنطقة.

كما تابع رئيس الجهاز، أعمال إعادة الشيء لأصله وتنسيق الموقع بميدان الحي الخامس، بعد الانتهاء من أعمال رفع مناسيب الغرف لخط (١٤٠٠مم) الخارج من محطة مياه العبور الرئيسية، والمغذى لمدينة القاهرة الجديدة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. 

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال رفع الكفاءة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء ببعض أحياء المدينة (الثالث والرابع والخامس والسادس) حفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة وتقديم خدمات أفضل وبيئة صحية السكان.

وأشار المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تكثيف العمل على رفع مخلفات النظافة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي وعربات جمع القمامة إلى جانب الدفع بالمكانس الآلية والجرارات المجهزة للعمل بالطرق والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة.

وقام مسئولو جهاز القرى السياحية بجولة تفقدية لمتابعة استكمال أعمال الرصف وطبقات التأسيس لطريق الازدواج، وأعمال تنسيق مدخل نيو مارينا من بوابة 1 حتي بوابة 3، ضمن الارتقاء بالخدمات وتطويرها بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح مسئولو جهاز القرى السياحية، أنه يتم إقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، وقد بلغت نسبة إنجاز طريق الازدواج (40% ).



 

المدن الجديد وزير الإسكان الطرق والقرى السياحية القرى السياحية

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