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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليست فقط للجسم.. الرياضة دواء نفسي لكبار السن بعد التقاعد| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة أسماء النواوي في مداخلتها ببرنامج صباح البلد إن الرياضة لا تقتصر على الفوائد الجسدية فقط، بل تلعب دورًا مهمًا في تحسين الحالة النفسية لدى كبار السن، خاصة بعد مرحلة التقاعد التي قد تترافق مع مشاعر الاكتئاب أو فقدان الهدف.

وأضافت أن التمارين تمنح المسنين إحساسًا بالإنجاز والاندماج، وتفتح الباب أمام تفاعل اجتماعي منتظم، وهو ما يُعد ضروريًا للوقاية من العزلة والتوتر.

رياضات بسيطة تناسب الجميع

أكدت النواوي أن كبار السن لا يحتاجون إلى الذهاب لصالات الألعاب الرياضية أو ممارسة رياضات عنيفة، بل يمكنهم الاكتفاء بـرياضات بسيطة مثل المشي، تمارين التمدد، اليوجا، أو التمارين أثناء الجلوس على الكرسي.

وأشارت إلى وجود برامج مخصصة لكبار السن فوق سن الـ60، صممت بعناية لتناسب احتياجاتهم الصحية والبدنية، موضحة أن الانتظام في التمارين – ولو بضع دقائق يوميًا – يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.

دعت الدكتورة أسماء النواوي جميع الأسر إلى تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة، ليس فقط من باب اللياقة، بل باعتبارها أداة متكاملة لتحسين جودة الحياة، قائلة: "الرياضة هي الدواء الذي لا يحتاج إلى وصفة، ولكن نتائجه تلمسها في الجسم والعقل معًا".

الدكتورة أسماء النواوي صباح البلد أهمية التمارين

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