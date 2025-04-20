ازاي التاريخ دا؟؟؟ سعر الذهب اليوم 18-4-2025

ثبت سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025، على مستوي محلات الصاغة بدون أي تغيير.

سعر الذهب في مصر

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيها على مستوي الأعيرة الذهبية منذ مطلع الأسبوع الجاري

سعر الذهب في القاهرة

ومع اقتراب انتهاء تداولات الأسبوع الحالي تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب داخل السوق المحلية .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 5422 جنيها للبيع و 5451 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4745 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4067 جنيها للبيع و 4088 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3163 جنيها للبيع و 3180 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.96 ألف جنيه للبيع و 37.16 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3301 دولار للبيع و 3302 دولار للشراء

سعر المصنعية

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

ويلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية