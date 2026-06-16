أخبار السيارات | عودة شيفروليه المحبوبة .. وتويوتا تخيب آمال عشاقها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​تلقى عشاق الشاحنة الأسطورية تويوتا هايلوكس صدمة غير متوقعة بعد الكشف الفني عن الأرقام الرسمية للنسخة الكهربائية بالكامل بالأسواق. مخاوف الملاك تحققت بعد الإعلان عن مدى سير متواضع للغاية لا يتخطى 200 كم بالشحنة الواحدة، وهو رقم ضعيف جدًّا لا يناسب شاحنة مخصصة للمهام الشاقة والرحلات الطويلة، مما يضع تويوتا في موقف حرج أمام منافسيها بقطاع النقل التشاركي والعملي.

​أبهرت مرسيدس-بنز قطاع الصناعات الدفاعية بتحويل سيارتها الشهيرة G-Class (G-Wagon) إلى سلاح تكتيكي مضاد للطائرات بدون طيار (الدرونز). المركبة المعدلة تم تزويدها بأنظمة رادار متطورة وقاذفات تشويش إلكتروني، بالإضافة إلى مدفع رشاش آلي متكامل قادر على رصد وإسقاط المسيرات الانتحارية بدقة فائقة أثناء الحركة، مستفيدة من الهيكل الصارم والقدرات الأسطورية للسيارة في الطرق الوعرة.