بنك مصر يعلن المشاركة في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

أعلن بنك مصر التابع للحكومة، مشاركته في "اليوم العربي للشمول المالي " تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال منحه مجموعة من المزايا والعروض المجانية .

قال تقرير صادر عن البنك إن أهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 ابريل 2025 .

أهم الخدمات

فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة

حسابات جارى وتوفير عادى بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)

حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي)

حساب منجز بيزنس ، حسابات الشباب ،حساب توفير الممكن

حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي

إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار

ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً

وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب

وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.