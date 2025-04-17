قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" ..صور
مدبولي يرد على انتقادات فوضى السيرفيس ورفع الأجرة ويكشف إجراءات لضبط التعريفة
بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ضربة جديدة تعمق جراح ريال مدريد
لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل
مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو
مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟
ضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية
بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
الولايات المتحدة تحث فرنسا على تولي زمام المبادرة في الدفاع عن أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك مصر يعلن المشاركة في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

أعلن بنك مصر التابع للحكومة، مشاركته في "اليوم العربي للشمول المالي " تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال منحه مجموعة من المزايا والعروض المجانية . 

قال تقرير صادر عن البنك إن أهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان. 

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 ابريل 2025 .

أهم الخدمات

  • فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة
  • حسابات جارى وتوفير عادى بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي) 
  •  حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي) 
  • حساب منجز بيزنس ،حسابات الشباب ،حساب توفير الممكن
  • حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي
  •  إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات،  وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار 
  •  ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً
  •  وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب

 وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية  BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

بنك مصر الشمول المالي حسابات التوفير الحسابات الجارية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

حريق يلتهم مخبز في شارع مصر والسودان بالقاهرة

شاهد.. النيران تلتهم مخبزًا في شارع مصر والسودان بالقاهرة

ترشيحاتنا

اصالة وابنتها

بعد التفتيش.. إجراءات صارمة ضد عيادة ابنة أصالة بسبب مخالفات التراخيص

البنك المركزي

تخفيض الفائدة على الأبواب| هل تختفي شهادات الـ27%؟.. رئيس البنك الأهلي يُوضح

عيدان ألكسندر

عيدان ألكسندر.. الجندي الأمريكي الذي احترق بين نيران القسام وقذائف جيشه

بالصور

لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل

فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار

يتنفس بصعوبة.. تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسى |خاص

نعيم عيسي
نعيم عيسي
نعيم عيسي

رماية بالذخيرة الحية.. ختام التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة| صور

التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة

دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم

فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا

سقط من الطابق الـ 11.. رحيل الجابوني أرون بوبيندزا يصدم عشاق الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد