بسمة وهبة عن تهنئة شيخ الأزهر الأقباط بمناسبة عيد القيامة: الحمد لله على نعمة مصر

عبّرت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديرها وامتنانها لروح الوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكدة أن مصر بلد يحتضن كل الأديان السماوية، وأن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها تتميز بالحب والمودة، وتظهر بشكل واضح في المناسبات والأعياد الدينية.



وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "في مصر، مش هتعرف تفرّق بين المسلم والمسيحي.. المودة دايمًا موجودة، وكل المناسبات نحتفل بها معا، عيد مسيحي أو إسلامي، الكل بيقول لبعض كل سنة وإنت طيب". وأكدت أن هذا التآلف هو أحد أبرز نعم الله على مصر".



وتوقفت وهبة أمام ما نشرته جريدة "صوت الأزهر"، مشيدة بتهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإخواننا الأقباط بعيد القيامة، والتي جاءت على صدر الصفحة الأولى من الصحيفة.



وعلّقت قائلة: "المنشيت رسالة قوية من شيخ الأزهر لكل المتطرفين وجماعات الشر.. الأعياد لازم تكون فرصة للمحبة مش للفرقة".

وأضافت: "الإمام الأكبر بيهنئ المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة.. دي مصر اللي نعرفها، مصر اللي دايمًا بخير طالما شعبها متماسك ورافض للفتنة".

وختمت وهبة حديثها بالدعاء قائلة: "الحمد لله على نعمة مصر.. كل سنة وإحنا طيبين، وإخوانا الأقباط بخير وسلام".

https://www.youtube.com/watch?v=0DCAu-XjEfc