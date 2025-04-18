تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وجامعة عين شمس

استقبل الدكتور مهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، الدكتور ولاء عبدالغني السيد، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجامعات المصرية.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات المواصفات و الجودة و التدريب وسُبل دعم البحث العلمي والتطبيقات العملية في المجال الزراعي والغذائي.

كما قاموا بجولة تفقدية داخل المعامل الغذائية التابعة للهيئة، حيث اطلع على الإمكانيات الفنية والتقنية المتقدمة التي تضمها هذه المعامل.

من جانبه أشاد د. ولاء السيد بالإمكانيات المعملية المتميزة للهيئة، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من التعاون في دعم جهود التطوير والابتكار وتعزيز جودة المنتجات الغذائية بما يتماشى مع المعايير القومية والدولية.