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مانشستر يونايتد ينتزع بطاقة نصف نهائى الدوري الأوروبي بفوز مثير على ليون 5-4
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يعلق علي مباراة مانشستر يونايتد وليون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مباراة مانشستر يونايتد وليون فى دور الثمانية للدورى الاوروبى عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وكتب فتحي سند:" هل .. شاهدتم مباراة مانشستر يونايتد وليون فى دور الثمانيةللدورى الاوروبى ..الوقت االاصلى ينتهى بالتعادل  2/2  ..يتقدم ليون 4/2 حتى الدقيقة  114  ..جماهير اليونايتد  اوشكت على ان تفقد الامل ..ومع ذلك لم تتوقف عن دعم لاعبيها الذين كانوا عند حسن الظن بهم .. وكانت " المعجزة " ..ثلاثة اهداف فى 6 دقائق ..متعة واثارة وتشويق ..وعطاء وانتماء ..وفوق كل هذا  روح رياضية ..إنها كرة القدم الحقيقية التى ندعو الله ان تدخل الى بلدنا فى القريب العاجل ".

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوز مثير على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 5-4، في لقاء دراماتيكي احتضنه ملعب “أولد ترافورد” مساء الخميس، ضمن إياب ربع النهائي.

دخل يونايتد المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق مانويل أوجارتي في الدقيقة 10، قبل أن يعزز ديوغو دالوت التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 45، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني، عاد ليون بقوة، ونجح في تقليص الفارق عن طريق كورينتين توليسو في الدقيقة 71، قبل أن يعادل نيكولاس تاجليافيكو النتيجة في الدقيقة 77، ما فرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي، استغل الفريق الفرنسي اندفاع يونايتد وسجل هدفين عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 104، وألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 109، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح ليون.


 

لكن مانشستر يونايتد رفض الاستسلام وبدأ العودة في الدقائق الحاسمة، حيث قلص برونو فيرنانديز الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 114، ثم أحرز كوبي ماينو هدف التعادل في الدقيقة 120، قبل أن يطلق هاري ماجواير رصاصة الرحمة بهدف خامس قاتل في الدقيقة 121، مانحًا فريقه الفوز 5-4.


 

وشهدت الدقيقة 89 طرد لاعب ليون كورينتين توليسو، مما أجبر الفريق الفرنسي على إكمال المباراة بعشرة لاعبين.


 

وكان لقاء الذهاب على ملعب “بارك أولمبيك ليونيه” قد انتهى بالتعادل 2-2، ما جعل مواجهة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات، قبل أن يحسمها يونايتد بصعوبة بمجموع المباراتين (7-6) في واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة


 


 

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