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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يطالب بمحاسبة منفذي هجمات مدينة الفاشر السودانية

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أحمد قاسم

قال مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور السودانية، لا سيما في مدينة الفاشر وما حولها.

وأضاف مجلس الأمن الدولي في بيان أننا ندين هجمات قوات الدعم السريع المتكررة على الفاشر ومخيم زمزم للنازحين.

وأوضح مجلس الأمن الدولي، أن التقارير الصادرة أوضحت أن هجمات قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل 400 مدني بينهم أطفال و11 عامل إغاثة.

ودعا مجلس الأمن الدولي، أننا ندعو إلى محاسبة قوات الدعم السريع على هجماتها بحق المدنيين والأطفال في السودان.

وتابع مجلس الأمن الدولي، أننا نجدد مطالبتنا لقوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر وندعو إلى مجدداً إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في السودان، مطالبين أطراف النزاع في السودان باحترام وحماية العاملين بالمجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم.

وأكد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، إلى جميع المناطق في السودان.

الفاشر دارفور مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع مجلس الأمن

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