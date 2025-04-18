دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يتدرب على ملعب لوفتوس استعدادًا لمباراة صن داونز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام عصر غدٍ السبت، في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



من المقرر أن ينطلق مران الفريق في الثالثة عصرًا ويقام على ملعب لوفتوس الذي يستضيف المباراة بمدينة بريتوريا، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».



كان الأهلي قد تأهل الى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.