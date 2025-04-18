الأهلي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء في الدوري السعودي

يلتقي فريق الأهلي مع الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الأهلي والفيحاء في السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

الأهلي ضد الفيحاء

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء، وتأمين تواجده في المركز الذهبي.

وكان الأهلي فاز على الرائد بهدفين دون رد في الجولة الماضية من دوري روشن.

ويحل الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الخامس.

في المقابل، يدخل الفيحاء مباراة اليوم منتعشا بانتصاره الأخير على القادسية بهدفين مقابل هدف.

ويوجد الفيحاء في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الأهلي والفيحاء في مسابقة الدوري السعودي، انتهى بفوز الراقي بهدف دون رد.