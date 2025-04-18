قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق أول منصة للمهن والتوظيف في مصر
أمين الفتوى يكشف حكم التدريب على تعدد الزوجات في الإسلام
أمريكا: لا يمكن مواصلة الاجتماعات لوقف الحرب بأوكرانيا دون تحقيق تقدم ملموس
توفي عن عمر 64 عاما.. اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد
إزاي تغير محل الإقامة في البطاقة؟.. الخطوات والأوراق المطلوبة
لزيادة الإنتاج.. الزراعة تصدر تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
تصل 40.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بغزة
مكان وموعد صلاة الجنازة على سليمان عيد
سويلم يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام سُبل توعية المجتمع بأهمية المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء في الدوري السعودي

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
محمد السعيد

يلتقي فريق الأهلي مع الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الأهلي والفيحاء في السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

الأهلي ضد الفيحاء

 

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء، وتأمين تواجده في المركز الذهبي.

وكان الأهلي فاز على الرائد بهدفين دون رد في الجولة الماضية من دوري روشن.

ويحل الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الخامس.

في المقابل، يدخل الفيحاء مباراة اليوم منتعشا بانتصاره الأخير على القادسية بهدفين مقابل هدف.

ويوجد الفيحاء في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الأهلي والفيحاء في مسابقة الدوري السعودي، انتهى بفوز الراقي بهدف دون رد.

الأهلي الفيحاء الدوري السعودي الأهلي والفيحاء دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

زيزو

الحضور لمقر النادي.. خطاب رسمي من الأهلي لـ زيزو

أعمال منافية للآداب

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زيزو

لا حق له.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة على شكوى زيزو ضد الزمالك

ترشيحاتنا

فضل يوم الجمعة

فضل يوم الجمعة.. اعرف أهم السنن النبوية في هذا اليوم

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. مكتوبة كاملة

الدعاء

دعاء سورة الكهف نور مابين الجمعتين.. ردده بيقين يكفيك هذه الفتن

بالصور

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
سليمان عيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد