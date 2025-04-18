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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل فريق الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يختتم تدريباته اليوم الجمعة قبل المباراة المنتظرة غداً السبت، والتي ستُقام في الثالثة عصراً على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا. 

وتُعد هذه المواجهة من أصعب مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم، خاصة في ظل طموحاته للاحتفاظ بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الـ13 في تاريخه.


 

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا صباح الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة، في خطوة تهدف لتوفير أفضل أجواء الاستعداد والراحة للاعبين، وذلك لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهّل من مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة.


 

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لمساندة الفريق في مشواره نحو النهائي القاري.


 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين طاقم تحكيم صومالي لإدارة لقاء الذهاب، بقيادة الحكم عمر قرطان، ويعاونه كل من جيلبرت شيريوت من كينيا كمساعد أول، وستيفان أونيانجو كمساعد ثانٍ، بالإضافة إلى بيتر كامامو حكماً رابعاً. بينما يتولى مسؤولية تقنية الفيديو VAR الحكم الغابوني بير أتشو، ويعاونه الغاني دانيال لاريا كمساعد.


 

وتُذاع المباراة حصرياً عبر قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تغطية مميزة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، لتحليل الأداء الفني للفريقين وتوقعات نتيجة المباراة


 

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