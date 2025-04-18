حسبنا الله.. والد الراحل سعد محمد ينعيه بكلمات مؤثرة

نعى والد سعد محمد، ناشئ الزمالك السابق، نجله بعد وفاته أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “احتسبك عند الله يا ولدي وربنا يصبرني ويربط على قلبي انا وكل من حبك في الله انا مكنتش ناوي انعيك بس لازم انعيك”.

وتابع: “من اليوم يحرم عليا أي ميديا علشان ما أشوفش صورتك قدامي.. لله والجنه يا ولدي”.

واختتم: “إن شاء الله عند الله تجتمع الخصوم وتاخد حقك من كل مسئول قصر تجاهك وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق

وتوفي فجر اليوم سعد محمد، ناشئ الزمالك السابق، بعد معاناة مع مرض السرطان خلال السنوات الماضية.

وعانى الراحل سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، الذي أدى إلى فقدان الكثير من وزنه وأبعده عن كرة القدم.

ماذا قال سعد محمد قبل وفاته بالسرطان؟

وشارك سعد محمد، ناشيء الزمالك السابق، وصيته قبل وفاته بعد صراع مع مرض السرطان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سعد محمد: “وصيتي الأولى والأخيرة، حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائما، وإن كنت يوما أخطأت فسامحوني، وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعًا بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين”.