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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجاوز 40 عاما.. إسلام صادق يطرح سؤالا بشأن عبد الله السعيد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يمنى عبدالظاهر

شارك الصحفي الرياضي، إسلام صادق، منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب اسلام صادق: "ما رأيك في إجبار عبد الله السعيد بأدائه لنادي الزمالك على التفاوض معه للتجديد.. وناديين أخرين من أجل ضمه إلى أحدهما بمبلغ مالي كبير وهو تجاوز 40 عاما".

خاض عبدالله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة بكأس عاصمة مصر .

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعليمات للثنائي بخوض تدريبات بدنية واستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بعد مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن ينتظمون في التدريبات الجماعية غداً الثلاثاء بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة سموحة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك كأس عاصمة مصر سموحة مباراة حرس الحدود عبدالله السعيد

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