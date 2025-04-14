معلم كورة.. ناقد رياضى يشيد بأداء عبدالله السعيد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب عبدالله السعيد نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"كلنا يا مصدق والله ... صورة عظيمة ربنا يحميك يا عبد الله ... معلم كورة "

وكان قد تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات ملف التجديد لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الله السعيد.

وأشار إلى إن السعيد يريد رقم كبير من أجل التجديد للزمالك، حيث سينتهى تعاقده فى نهايه الموسم الجارى.

وأكد أنه من المفترض أن يكون السعيد أكثر لاعب حريص على التجديد مع الأبيض في سن الأربعين ولا يبحث عن الأموال.

وشدد على أن السعيد أخطر مجلس ادارة الفارس الأبيض بتأجيل فتح ملف التجديد حتى نهاية الموسم الجارى.

في سياق متصل ترددت أنباء قوية عن حصول عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عروض مغرية من الأندية سواء محلية أو عربية الأمر الذى جعل الجماهير تطالب مجلس الإدارة بسرعة التجديد لنجم الفريق.

وأثبت عبدالله السعيد منذ انضمامه إلي الزمالك، قيمته كلاعب محوري في الفريق، بفضل خبرته الكبيرة ومهارته في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف الحاسمة، ورحيله سيكون خسارة كبيرة للقلعة البيضاء في ظل الأداء المميز الذي يقدمه.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات من إدارة النادي الأبيض للحفاظ على اللاعب وتجديد عقده للمواسم القادمة.