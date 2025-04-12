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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يعلق علي تعادل الأهلي وبيراميدز بالدوري

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي خالد الغندور، على مباراة الأهلي وبيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب الغندور: "النادي الاهلي يقتنص نقطة ثمينة بالوقت الضائع بعد التعادل مع فريق بيراميدز بنتيجة 1/1". 

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين وحاول الأهلي إحراز هدف مُبكرحيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.


وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة  11 وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.


وأنقذ محمد الشناوي، حارس الأهلي، هدفا محققا فى شباك فريقه من تصديه لتسديدة كريم حافظ لاعب بيراميدز فى الدقيقة 16.


ونشط بيراميدز  بعد مرور ١٥ دقيقة حيث سيطر على مجر المباريات  وتعرض يحيي عطية الله لإصابة قوية غادر على آثارها ملعب المباراة في الدقيقة ٢٤من عمر اللقاء


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.
خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: وسام أبو علي.


وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ
خط الهجوم: فيستون ماييلي

خالد الغندور النادي الاهلي بيراميدز إمام عاشور تعادل الاهلي وبيراميدز

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