قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف منزل بقطاع غزة
اللجنة المشرفة تقر غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
سعر الذهب عيار 24 اليوم 18-4-2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية
احفظها بتليفونك.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ
وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء
بمكالمة هاتفية.. جدد رخصة القيادة من المنزل
مذكرة إعلان نوايا.. خطوة جديدة بين واشنطن وكييف حول اتفاق المعادن
إيمان كريم تشكر النيابة الإدارية لاستجابتها لبلاغ التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب ثلاثي الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم كولر

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر

هاجم رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب استبعاده لـ ثلاثي الأهلي من المباريات، وعدم الاعتماد عليهم بصورة طبيعية في المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام صن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.
 

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “TEN”: "كولر مش بيعتمد على اللعيبة اللي عندها خبرات زي حسين الشحات اللي بعده من المباريات الفترة الأخيرة، وكمان عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، دول لاعبين يفرقوا جدًا في المباريات دي".


 


 

وزاد: “في مباراة صن داونز لو مكنتش متماسك بدنيًا وذهنيًا الماتش هيروح منك، ولو كلمتني على التشكيل الأفضل هقول السولية والشحات وأفشة لكن للأسف أنت بعدتهم عن المباريات”.


 


 


 

صن داونز وأفشة السولية مجدي أفشة رضا عبدالعال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

تجاوز 40 عاما.. إسلام صادق يطرح سؤالا بشأن عبد الله السعيد

كولر

بسبب ثلاثي الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم كولر

رضا عبد العال

رضا عبد العال: الأهلي عنده مشكلة مع صن داونز

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد