بسبب ثلاثي الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم كولر

هاجم رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب استبعاده لـ ثلاثي الأهلي من المباريات، وعدم الاعتماد عليهم بصورة طبيعية في المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام صن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.



وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “TEN”: "كولر مش بيعتمد على اللعيبة اللي عندها خبرات زي حسين الشحات اللي بعده من المباريات الفترة الأخيرة، وكمان عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، دول لاعبين يفرقوا جدًا في المباريات دي".









وزاد: “في مباراة صن داونز لو مكنتش متماسك بدنيًا وذهنيًا الماتش هيروح منك، ولو كلمتني على التشكيل الأفضل هقول السولية والشحات وأفشة لكن للأسف أنت بعدتهم عن المباريات”.











