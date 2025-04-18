ياسر ريان: مواجهة صن داونز ليست صعبة على الأهلي

أكد ياسر ريان، لاعب نادي الأهلي السابق، أن مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون صعبة كما يتوقع البعض.

وأوضح أن الأهلي يملك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية.

جماهير الأهلي تشعر بالقلق.. لكن اللاعبين مستعدون

قال ريان، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، إن هناك تخوفًا لدى جماهير الأهلي بسبب الذكريات السيئة مع صن داونز، وخاصة الخسارة الكبيرة التي حدثت في السنوات الماضية، لكنه شدد على أن تكرار تلك النتيجة أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي يجيدون اللعب تحت الضغط وفي مثل هذه الظروف القارية.

صن داونز يتطور باستمرار ولكن المواجهة في المتناول

أشاد ريان بفريق صن داونز، مؤكدًا أنهم يقدمون كرة قدم شبيهة بالأسلوب الأوروبي ويتميزون بالسرعة وتقديم أداء قوي سواء داخل أو خارج ملعبهم. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرة والقدرة ما يمكنهم من التفوق على هذا الفريق إذا تم التعامل مع اللقاء بشكل صحيح.

كولر مطالب بالشجاعة.. وقد يرحل في حال الخروج

وفي تعليقه على مستقبل المدير الفني مارسيل كولر، قال ريان إنه يتوقع أن يرحل المدرب حال خروج الأهلي من نصف النهائي، مطالبًا إياه بعدم الخوف واللعب من أجل الفوز، خاصة أن الفريق يملك كل المقومات لتحقيق نتيجة إيجابية.





غياب علي معلول مؤثر.. وعمر كمال البديل الأفضل

اختتم ياسر ريان تصريحاته بالتعبير عن حزنه لغياب التونسي علي معلول عن قائمة الأهلي في هذه المواجهة المهمة، معتبرًا أن وجوده كان سيضيف الكثير. وأشار إلى أن عمر كمال هو الخيار الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز في ظل هذا الغياب.



