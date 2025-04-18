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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: كولر ماسك نعمة مش حاسس بيها

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادًا لاذعًا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب الأداء الذي يقدمه الأحمر في مبارياته الأخيرة والتعثرات التي لحقت بالفريق وآخر التعثر أمام بيراميدز والتعادل بهدف لمثله.
 

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري، بهدف لمثله في الوقت القاتل من المباراة أحرزه هدف الأحمر أحمد رضا، بينما سجل هدف السماوي المغربي محمد الشيبي.
 

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “TEN”: "مارسيل كولر مستواه وحش مش الفترة الأخيرة بس، ده من أول ماجه، والمشكة أنه ماسك نادي بحجم النادي الأهلي دي نعمة مش حاسس بيها، ولما يمشي هيروح أي دولة خليجية وبكبيره هيلعب 6 أو 7 ماتشات ومش هتشوفه تاني".

وأضاف: "الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، أي مدرب يمسكهم فهو في نعمة كبيرة، احنا اللي بنعمل المدربين، أي حد هيخرج من مصر هيفشل وتحديدًا النادي الأهلي".
 

وأكمل: “موسيماني اللي قالوا عليه الساحر الإفريقي هو فين دلوقتي، أخر محطة ليه كرشوه من الفريق ومحققش حاجة”.

كولر الاهلي رضا عبد العال موسيماني الأهلي والزمالك الدوري المصري بيراميدز

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