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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: كولر قد يرحل حال خروج الأهلي من دوري الأبطال

كولر
كولر
رباب الهواري

تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية اللقاء وتخوف الجماهير منه، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الأهلي سابقًا من الفريق ذاته.

تخوف جماهيري من تكرار الخماسية

أكد ريان أن هناك حالة من القلق لدى جماهير الأهلي بسبب قوة صن داونز، لكنه شدد على أن لاعبي الأهلي لديهم خبرة اللعب تحت الضغط، ولن تتكرر الخسارة الكبيرة التي حدثت في المواجهات الماضية، خاصة أن الفريق تعلم من أخطائه ويجيد التعامل في مثل هذه الظروف.

صن داونز فريق متطور وذكي
أشاد ريان بأداء صن داونز، مشيرًا إلى أنه فريق يتميز باللعب الجماعي ويقدم كرة أوروبية حقيقية، سواء على أرضه أو خارجها. وأوضح أن الفريق الجنوب أفريقي يتطور بسرعة ويستفيد من الأخطاء، مما يزيد من صعوبة المواجهة على أي خصم، لكنه في الوقت نفسه أكد أن المباراة ليست مستحيلة على الأهلي.

كولر في موقف حرج

في تصريح لافت، توقع ياسر ريان أن يرحل المدرب السويسري مارسيل كولر حال خروج الأهلي من نصف النهائي، موضحًا أن عليه أن يتحلى بالشجاعة ويخوض اللقاء بهدف الفوز دون تحفظات أو خوف، إذا أراد البقاء في منصبه.

غياب معلول وتأثيره على تشكيلة الأهلي

وفي ختام حديثه، أعرب ريان عن أسفه لغياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن قائمة الفريق، معتبرًا أن عمر كمال هو الخيار الأنسب لشغل هذا المركز في المواجهة المنتظرة ضد صن داونز
 

كولر الاهلي صن داونز اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

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