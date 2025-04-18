أحمد خطاب: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي بنتيجة أكبر.. وأتمنى لهم التوفيق ضد صن داونز

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، عن الفوز ضد الأهلي ضمن منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

وقال أحمد خطاب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:" أتمنى التوفيق للنادي الأهلي أمام صن داونز، ننتظر التمثيل المشرف لأسم مصر من قبل الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال".

وأضاف مدرب فاركو:"شاركت العديد من اللاعبين الناشئين أمام الأهلي لمنحهم الثقة وكانوا على قدر المسؤولية، كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي بنتيجة أكبر".

وأكمل:"استفدنا بشكل كبير من المشاركة بكأس عاصمة مصر وسعيد بمشاركة العديد من اللاعبين لأول مرة، هدف عمرو ناصر جميل جدا وموهبته تفتقدها الملاعب المصرية".

واختتم حديثه قائلًا:"مباريات التتويج بالدوري كلها قوية ونحاول المنافسة على أكثر مركز متقدم".