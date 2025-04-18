رضا عبد العال: الأهلي عنده مشكلة مع صن داونز

يرى رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الأهلي لو هزٌم من صن داونز في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون السبب نفسي أكثر منه فني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام صن داونز غدا، في ذهاب نصف النهائي، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.



وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “TEN”: "الأهلي لازم يخرج من دماغه هزيمته مرتين بخماسية من صن داونز، عشان يقدر يتغلب على الفريق الجنوب إفريقي".





وأضاف: "مباراة الأهلي وبيراميدز الماضية في الدوري ليست مؤشر لأي شي، لأن فريق بيراميدز حاليًا أقوى من صن داونز".





وأكمل: "مشكلة الأهلي في مباراة صن داونز بالنسبالي ستكون نفسية، لأنه هيلعب الساعة 3 العصر، ودي مشكلة عند أغلب لاعبي الأهلي، ودي نفسيًا مش بدنيًا ولا فنيًا".





وأردف: "هما بيعرفوا يلاعبوا الأهلي إزاي، بسبب الضغط الجماهيري وفي لعيبه كتير بتتخض، وكمان الفريق الجنوب إفريقي هيفتح الملعب للجماهير بالكامل".

