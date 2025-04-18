مدرب سيمبا: الأهلي رمز الكرة المصرية وسيشرف القارة في المونديال

أشاد فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، بقوة الكرة المصرية خلال حواره مع برنامج “ستاد المحور”، مؤكدًا أنها من بين الأقوى على الساحة الإفريقية.

وأوضح أن تجربة فريقه أمام المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كانت صعبة، ما يعكس قوة الأندية المصرية على مستوى القارة.

الأهلي فخر القارة الإفريقية

أكد ديفيدز أن النادي الأهلي يُمثل قمة الكرة المصرية والإفريقية، مشيرًا إلى أن تاريخه الكبير يجعله دائمًا المرشح الأول لتمثيل القارة بشكل مشرّف في المحافل الدولية. وأضاف: “على الرغم من وجود فرق قوية مثل بيراميدز، يبقى الأهلي هو الرمز، ونثق بأنه سيرفع راية إفريقيا عاليًا في كأس العالم للأندية المقبلة”.

طموح سيمبا بعد التأهل لنصف النهائي

وبالحديث عن مشوار فريقه في كأس الاتحاد الإفريقي، قال ديفيدز: “تأهلنا إلى نصف النهائي بعد مجهود كبير، وهدفنا الآن هو الوصول إلى النهائي”.

وأشار إلى أن سيمبا سيواجه فريق ستيلينبوش من جنوب إفريقيا، وهو خصم يعرفه جيدًا نظرًا لخبرته في الدوري الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن المواجهة لن تكون سهلة لكنها أفضل من مواجهة نادٍ بحجم الزمالك المصري.

واختتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته بالتأكيد على احترام سيمبا لجميع خصومه، لكنه شدد على أن فريقه يمتلك الطموح والدافع لمواصلة المشوار حتى التتويج بالبطولة، خاصة بعد الأداء القوي أمام أحد فرق النخبة في مصر.



