كولر يختار جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز

قال راقي رزق، محلل رياضي، إن النادي الأهلي، يواصل تحضيراته في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز التي ستقام يوم السبت في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وأوضح راقي رزق، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد » :" الأهلي وصل جنوب إفريقيا يوم الأربعاء، والسفير المصري استقبل فريق الأهلي قبل التوجه لفندق الإقامة ".

وتابع راقي رزق: "الحالة الجوية يوم السبت القادم ستكون جيدة ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية، والفريق يؤدي مرانه بصورة حماسية في وجود الرئيس محمود الخطيب".

وواصل: "وسام أبوعلي شارك بشكل جيد في مران الأهلي ، وكولر اختار جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز ، والأهلي براند كبير في جنوب أفريقيا".