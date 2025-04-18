جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

في مشهد مؤثر وصادم، ودّعت الساحة الفنية المصرية واحدًا من أبرز نجومها الكوميديين، سليمان عيد، صدمة الرحيل لم تكن عادية، فالرجل الذي أضحك أجيالًا بإفيهاته التلقائية ومواقفه الطريفة، أغمض عينيه فجأة بعد أزمة صحية مفاجئة، لتتحول منصات التواصل إلى دفتر عزاء، مليء بالذكريات والحنين.





“جـ ـثة مش بتتكلم”.. آخر مشهد في حياة فنان لا يُنسى



في مفارقة درامية، جسّد الفنان الراحل آخر أدواره في فيلم “فار بـ 7 أرواح” بدور “جـ ـثة”، لكنها لم تكن مجرد جثة صامتة، بل كانت محركًا رئيسيًا لسلسلة من المشاهد الكوميدية العبثية داخل العمل. سليمان عيد، بخفة ظله المعهودة، حوّل الصمت إلى ضحك، وتحول دوره إلى واحد من أكثر عناصر الفيلم تميزًا.





تدور الكوميديا السوداء للفيلم حول جـ ـثة تظهر في أماكن غير متوقعة، مثل حقيبة آلات موسيقية أو في غرفة عروسين، مما يسبب حالة من الفوضى والذعر، ليظهر عيد بلا حوار، لكنه حاضر بقوة في كل لقطة، ليمنح المشاهد ضحكة من النوع المختلف، رغم الغياب التام للكلمات.

بطولة الفيلم جمعت كوكبة من النجوم: إدوارد، ويزو، أحمد فتحي، عنبة، محمد لطفي، ليلى عز العرب، ندى موسى، وغيرهم، وكان من تأليف محمد شيبا، وإخراج شادي علي.





اشهر ايفيهات سليمان عيد

منذ ظهوره الأول، لم يكن سليمان عيد نجم الصف الأول في الملصقات، لكنه كان نجمًا في قلوب الناس، بوجهه الطيب وروحه الحقيقية. لم يكن مجرد فنان يُضحك الناس، بل كان “صاحب الإفيه اللي يعلّق”، مثل:

– “أنا آسف”

– “هنطلع بـ 30 محضر”

– “ست منفصلة”

– “في الووووووواقع”

جنازة سليمان عيد

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد ، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب نجل سليمان عيد عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة".

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.









