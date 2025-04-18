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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: محادثات بوتين وعراقجي شهدت ديناميكية غير مسبوقة

لافروف
لافروف
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المحادثات مابين الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شهدت ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين.


جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني.

 وقال لافروف في تصريحاته : لقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس محادثة طويلة وثرية، وكان مسرورا جدا بالمحادثة".

 وأضاف لافروف، أن الاتصالات بين بوتين وعراقجي تشير إلى ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين.


من جانبه أوضح عراقجي أن الرسالة التي نقلها من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى الزعيم الروسي تظهر للعالم أجمع أن موسكو شريك استراتيجي لطهران.

ويُشار إلى أن عراقجي قد سافر إلى موسكو يوم أمس الخميس، حيث تحدث خلال لقائه الزعيم الروسي، عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وناقشا أيضا الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. وأعرب الوزير عن أمله في استمرار التعاون مع روسيا.

بدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين نقل أطيب الأمنيات ورسائل جوهرية إلى خامنئي، فيما أشار السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي إلى القضايا التي تمت مناقشتها ومن بينها تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية.

كما نبهت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي تطرق أيضا إلى الوضع المحيط بالمفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي.

روسيا إيران فلاديمير بوتين سيرجي لافروف عباس عراقجي

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