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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيطرة مصرية مطلقة على نهائي الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الـ13

على فرج بطل العالم للإسكواش
على فرج بطل العالم للإسكواش
منتصر الرفاعي

بعد أيام من المنافسات القوية، تصل بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة إلى لحظتها الحاسمة، حيث يُقام اليوم، الجمعة، النهائي المنتظر في منافسات الرجال والسيدات، وسط حضور قوي للاعبين المصريين الذين أثبتوا سيطرتهم في هذا الحدث الرياضي البارز.

في نهائي الرجال، يتقابل مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة نارية يُعيد فيها اللاعبان التنافس القوي الذي جمعهما مؤخراً في بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2024. ويتوقع أن تكون المباراة على أعلى مستوى من المهارة، حيث يسعى كل منهما للحصول على اللقب وكتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية.

أما في نهائي السيدات، فتلتقي نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، مع اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص ينتظره الجميع.

ومع بداية نهائي اليوم، تترقب جماهير الإسكواش في مصر والعالم لحظة التتويج، حيث سيُحسم مصير الأبطال في هذه النسخة التاريخية من البطولة.

الجونة إسكواش مصطفى عسل علي فرج نوران جوهر

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