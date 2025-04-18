مصير زيزو وبيسيرو .. كواليس ساخنة فى اجتماع مجلس الزمالك

شهد اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذى أقيم مساء أمس، العديد من الكواليس والأسرار فى مناقشاته بين حسين لبيب رئيس النادى وأعضاء المجلس .

وعلم صدى البلد من مصادر قوية داخل نادى الزمالك، كواليس الاجتماع الساخن الذى لم يتطرق بشكل واضح لمستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأبيض والذى قرر المجلس مع لجنة التخطيط منحه فرصة أخيرة بنهائى كأس مصر المقرر له 20 مايو المقبل للحكم على مصيره مع النادي بعدما ودع بطولتى الكونفيدرالية الإفريقية التى يحمل لقبها وكأس عاصمة مصر .

كما شهد الاجتماع ترك ملف زيزو لاعب الفريق الذى وقع للنادى الأهلى فى يد الإدارة القانونية بالزمالك التى يشرف عليها كمال شعيب بتكليف من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق لاتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حق النادى فى اللاعب المنقطع عن التدريبات وكذلك مطالبته بالحصول على 73 مليون جنيه مستحقات متأخرة وشكوى أخرى منه للنائب العام يتهم فيها مسئولى الزمالك بترويعه من أجل التجديد.

هيكلة إدارية

ومن الملفات التى شهدها اجتماع مجلس الزمالك نقل ملف الهيكلة الإدارية من الثنائي هانى برزى وهانى شكرى عضوى المجلس واسناده إلى المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي بعد ما تعثر الثنائى في تقديم الهيكلة الهادفة إلى توزيع مهام الموظفين وفقا لاحتياجات الإدارات المختلفة وسد العجز في بعضها عن طريق العاملة الزائدة في البعض الآخر منها ، وذلك رغم مرور سنة ونصف على تكليف برزى وشكرى بإعادة الهيكلة بما يخدم مصلحة النادى دون أي جديد يذكر في هذا الملف الشائك، في ظل التفاوت الكبير فى المرتبات للموظفين مع وجود موظفين لا يستفيد النادى منهم في أى شيء وتقاضيهم مراتب كبيرة .

مدير تعاقدات

كما قرر المجلس الأبيض فى اجتماع تشكيل لجنة متخصصة لشئون الكرة تتكون من مدير تعاقدات ومدير تسويق، رغم أن رفض حسين لبيب منذ توليه المهمة تعيين موظفين في هذه المهمة يتقاضون أجرا، والاكتفاء بالعمل التطوعي من مستشارى المجلس وتكليف عضو للإشراف على القطاع الأمني للنادى وربما يكون اللواء أحمد سليمان مسئولا عن هذا الملف للسيطرة على الموقف داخل النادى من أوضاع سلبية اشتكى منها الأعضاء.

وينوى المجلس تشكيل لجنة باسم إدارة فرع أكتوبر تتابع العملية الإنشائية للفرع وعدم ترك الأمور برمتها للمقاول المكلف بالمشروع “عمرو يوسف” حتى يكون هناك سرعة في التنفيذ وتكليف عضوين يتم اختيارهما لدعم الدكتور حسام المندوه أمين صندوق في الملف المالي المرتبط باللائحة المالية لشئون الاشتراكات والعضوية .