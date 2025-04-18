مفاجأة صادمة.. مدرب سيمبا يعلق على وداع الزمالك للكونفدرالية

علق فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على خروج الزمالك، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب سيمبا التنزاني، في تصريحات صحفية: "خروج الزمالك من ربع نهائي كأس الكونفدرالية كان مفاجأة صادمة لنا، كنا نتوقع العودة إلى مصر مجدداً لمواجهة الزمالك فى نصف النهائي بعد الإطاحة بفريق المصري البورسعيدي".

وتابع: "الجميع لم يتوقع خسارة الزمالك ضد ستيلينبوش خاصة أن الفريق المصري هو حامل لقب البطولة، لكن ستيلينبوش فريق جيد يتمتع بالسرعة، ويستحق كل الاحترام، رأينا الزمالك أظهر لهم احترامًا مبالغًا فيه فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، وأعتقد أن ذلك كان له دور كبير في النتيجة".

واختتم: “الآن بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي، بالطبع لدينا الطموح لأن نأخذها مرحلةً تلو الأخرى، ونحن سنواجه ستيلينبوش، فريقا نعرفه جيدًا، كونه من جنوب أفريقيا، وطموح سيمبا، بالطبع هو الوصول إلى النهائي ومحاولة الفوز بالبطولة”.