شيكابالا ناعياً سليمان عيد: ترك قلوبًا أحبته بصدق

نعى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.



وكنب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وقلوبًا أحبته بصدق".

وأضاف شيكابالا: "أدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة سليمان عيد

غيب الموت صباح اليوم الجمعة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.