عمرو سعد ناعيا الفنان سليمان عيد: رحل رمز الأخلاق و الطيبة والبساطة

نعى الفنان عمرو سعد الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مع السلامة يا حبيبي يا طيب، ومشي سليمان عيد رمز الأخلاق الطيبة والبساطة ونقاء القلب وأكد بفراقه المفاجئ أن الدنيا بكل ما فيها حاجة وبتعدي عادي وان كل قيمتها السيرة الحلوة وعمل بيستقبلك في حياتك الأبقى والأهم وأنا أشهد انك محترم وطيب وشرف ليا إني عرفتك وعاشرتك وشوفت منك كل المحبة والخير".

وأضاف عمرو سعد ناعيا سليمان عيد: "أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لروح الراجل أبوسيرة طيبة سليمان عيد".

انهيار أرملة سليمان عيد أثناء صلاة الجنازة

وسط أجواء حزينة غلبت عليها الدموع، انهارت أرملة الفنان الراحل خلال مراسم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، في مشهد مؤثر أثار تعاطف الحضور.

انهيار الفنان حمدي الميرغني في جنازة سليمان عيد

كما شهدت الجنازة انهيار الفنان حمدي الميرغني، نجل شقيقة الراحل، أثناء مراسم الدفن، حيث حرص عدد من الفنانين على مواساته وتهدئته بعد وداع خاله الذي كان يتمتع بعلاقة أسرية وفنية قوية معه.