قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤدي للتسمم الغذائي.. نتائج صادمة بعد سحب عينات من منتجات بلبن وكرم الشام
عمرو سعد ناعيا الفنان سليمان عيد: رحل رمز الأخلاق و الطيبة والبساطة
شقيق أحمد داش يحتفل بزفافه في الجونة اليوم |صور
بكتيريا وتسمم وألوان محظورة دوليا.. أسباب إغلاق محلات بلبن وكرم الشام
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في صيدا
حقيقة وفاة نزيلان والتعدى على آخرين بأحد مركز الاصلاح والتأهيل
أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل
انهيار زوجته ودموع أبنائه وحزن السقا الأبرز.. 10 مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد
اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد | ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟ وهذا سبب الرحيل
أخبار التوك شو | استقرار أسعار الذهب والعملات.. وتصاعد الأحداث في غزة وأوكرانيا
بيان رسمي من هيئة سلامة الغذاء بشأن سلاسل بلبن و كرم الشام
السكة الحديد تنفي نشوب حريق بقطار خط المنصورة المطرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد ناعيا الفنان سليمان عيد: رحل رمز الأخلاق و الطيبة والبساطة

سليمان عيد
سليمان عيد
علا محمد

نعى الفنان عمرو سعد الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مع السلامة يا حبيبي يا طيب، ومشي سليمان عيد رمز الأخلاق الطيبة والبساطة ونقاء القلب وأكد بفراقه المفاجئ أن الدنيا بكل ما فيها حاجة وبتعدي عادي وان كل قيمتها السيرة الحلوة وعمل بيستقبلك في حياتك الأبقى والأهم وأنا أشهد انك محترم وطيب وشرف ليا إني عرفتك وعاشرتك وشوفت منك كل المحبة والخير".

وأضاف عمرو سعد ناعيا سليمان عيد: "أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لروح الراجل أبوسيرة طيبة سليمان عيد".

انهيار أرملة سليمان عيد أثناء صلاة الجنازة
وسط أجواء حزينة غلبت عليها الدموع، انهارت أرملة الفنان الراحل خلال مراسم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، في مشهد مؤثر أثار تعاطف الحضور.

انهيار الفنان حمدي الميرغني في جنازة سليمان عيد
كما شهدت الجنازة انهيار الفنان حمدي الميرغني، نجل شقيقة الراحل، أثناء مراسم الدفن، حيث حرص عدد من الفنانين على مواساته وتهدئته بعد وداع خاله الذي كان يتمتع بعلاقة أسرية وفنية قوية معه.

الفنان عمرو سعد أرملة سليمان صلاة الجنازة الفنان حمدي الميرغني أزمة صحية مفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

سليمان عيد

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

الراحل سليمان عيد

الحزن يخيّم على جنازة سليمان عيد.. وظهور لافت لنجوم الفن

طقس اليوم

طقس اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

سليمان عيد

جمال شعبان عن سبب وفاة سليمان عيد: توقف مفاجئ للقلب الطيب البسيط

الكنافة

طريقة عمل الكنافة في المنزل زي المحلات

الصداع الصيفي

١٠ علاجات طبيعية للتغلب تساعد على صداع الصيف

بالصور

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بكفر صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كاجوال لافت.. يسرا تستعرض جمالها

يسرا
يسرا
يسرا

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح المسجد الكبير بكفر يوسف سلامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان قصير .. ياسمين صبري تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد