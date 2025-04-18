انهيار زوجته ودموع أبنائه وحزن السقا الأبرز.. 10 مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد

في مشهد حزين ومؤثر، شيع عدد كبير من الفنانين والمحبين جثمان الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح الجمعة 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ليفارق الحياة وسط صدمة أسرته وجمهوره وزملائه في الوسط الفني.

انهيار أرملة سليمان عيد أثناء صلاة الجنازة

وسط أجواء حزينة غلبت عليها الدموع، انهارت أرملة الفنان الراحل خلال مراسم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، في مشهد مؤثر أثار تعاطف الحضور.

انهيار الفنان حمدي الميرغني في جنازة سليمان عيد

كما شهدت الجنازة انهيار الفنان حمدي الميرغني، نجل شقيقة الراحل، أثناء مراسم الدفن، حيث حرص عدد من الفنانين على مواساته وتهدئته بعد وداع خاله الذي كان يتمتع بعلاقة أسرية وفنية قوية معه.

بكاء شديد لصلاح عبدالله في جنازة سليمان عيد



حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على حضور جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، في حالة انهيار من البكاء وبدا عليه التأثر الشديد في وداع صديقه.

مع السلامة يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى الفنان سليمان عيد بكلمات مؤثرة



نعى الفنان أحمد السقا، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عاما.



وكتب السقا عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا سليمان، مع السلامة يا صاحبي يا عشرة العمر يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك، ويصبر أهلك وولادك، ويصبرنا جميعا، برجاء الدعاء".



حضور فني واسع في وداع سليمان عيد

شارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع الجثمان، منذ اللحظات الأولى، منهم:

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

أحمد السقا، محمد إمام، هاني رمزي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، أحمد رزق، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبدالله، هشام ماجد، أشرف عبد الباقي، محمد محمود، محمد جمعة، أيمن سلامة، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، إيهاب فهمي، ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، محمد علي رزق، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، الإعلامي طارق علام، وصبحي خليل.

كلمات نعي من نجوم الوسط الفني

توالت كلمات النعي من نجوم الفن والإعلام، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان فنان وإنسان عرف بدماثة الخلق وخفة الظل:

أحمد السقا عبر “إنستجرام”: “مع السلامة يا صاحبي، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا جميعًا.”

محمد هنيدي: “هتوحشنا ضحكتك وجمالك.. ربنا يرحمك يا حبيبي.”

كريم عبد العزيز: “فقدنا فنانًا وإنسانًا خلوقًا.. ربنا يصبرنا جميعًا.”

هشام ماجد: “أنضف خلق الله بشهادة الجميع.. الله يرحمك يا سليمان.”

محمد رمضان: “فقدنا فنان عزيز بيدخل البهجة على قلوبنا.”

أمير كرارة: “ألف رحمة ونور عليك يا راجل يا طيب.”

أيمن بهجت قمر: “خالص التعازي لأسرته.. لا حول ولا قوة إلا بالله.”

بشرى: “هتوحشنا خفة دمك وطيبتك.”

حسين فهمي: “رحل الصديق النبيل، صاحب السيرة الطيبة بين محبيه.”

مراد مكرم: “يا وجع القلب عالصبح.. إيه الصدمة دي؟”

عمرو وهبة: “مستحيل تسمع إنه عنده خلاف مع حد.. كان دايمًا جدع وطيب.”

أحمد العوضي: “وداعًا الفنان سليمان عيد.. اللهم اغفر له وارحمه”

بيان نقابة المهن التمثيلية لنعي سليمان عيد

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل في بيان رسمي جاء فيه:

“تنعى النقابة ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.”

موعد العزاء ومكان الدفن للراحل سليمان عيد

أعلن نجل الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن صلاة الجنازة أقيمت بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وتم الدفن في مقابر وادي الراحة بطريق الواحات، على أن يُقام العزاء في ذات الموقع.

للراحل سليمان عيد مشوار فني تجاوز 150 عملًا

ولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة من خلال مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” مع الزعيم عادل إمام عام 1992، وهو ما فتح له المجال لتقديم أدوار بارزة في السينما والدراما.

من أبرز أعماله:

“طيور الظلام”

“النوم في العسل”

“همام في أمستردام”

“السفارة في العمارة”

“عوكل”

“اللمبي”

عشرات المسلسلات والمسرحيات التي رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

ويعرض له حاليًا فيلم “سيكو سيكو” في دور العرض، إلى جانب مشاركته في فيلم “فار بسبع أرواح”، ما يرفع رصيده الفني إلى أكثر من 150 عملًا.

