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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن | وفاة سليمان عيد وانهيار النجوم في جنازته

نشرة الفن
نشرة الفن
شروق سلامة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها :

لحظات حزن وانهيار لهذا النجم في جنازة سليمان عيد

شهدت جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، التي أُقيمت اليوم بمسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، لحظات مؤثرة طغى عليها الحزن والانهيار، بعدما ودّعه أصدقاؤه ومحبيه في مشهد مهيب يليق بفنان لطالما أسعد القلوب.

وفاة الفنان سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة

أعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.

عمر الفنان سليمان عيد يثير جدلا واسعا بعد رحيله.. اعرف الحقيقة‪

عمر سليمان عيد

وبحسب ما جاء في موسوعة “ويكيبيديا” أن سليمان عيد وُلد في عام 1961 أي أن عمره 63 عاما، إلا أنه كتب عمره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه وُلد في أكتوبر عام 1968، أي أن عمره 56 عاما.

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