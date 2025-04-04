سليمان عيد يكشف لصدي البلد عن شخصيته و كواليس فيلم فار بـسبع أرواح

تألق الفنان سليمان عيد في فيلم فار بسبع أرواح و هو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري “ بجسد شخصية شخص متوفي و تدور بينه و بين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.



أضاف سليمان عيد:" سعيد بردود الأفعال علي الفيلم و سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".



أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

ينضم لبطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، وغيرهم كثير من النجوم.

فيلم فار بـ 7 أرواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.





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