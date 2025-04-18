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فنانو مصر ينعون سليمان عيد.. حزن بمواقع التواصل وسط سيل من رسائل التعازي المؤثرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فنانو مصر ينعون سليمان عيد.. حزن بمواقع التواصل وسط سيل من رسائل التعازي المؤثرة

سليمان عيد
سليمان عيد
أ ش أ

شهد الوسط الفني حالة كبيرة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الفنان القدير سليمان عيد، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا ومكانة خاصة في قلوب الجمهور وزملائه.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الحزن والتعازي؛ فسرعان ما تصدر خبر الوفاة تريند مواقع التواصل؛ حيث احتل المركز الثاني بين الأكثر تداولًا، وسط سيل من الرسائل المؤثرة التي نعاها محبو الفنان الراحل وزملائه؛ فقد نعاه عدد من نجوم الفن بكلمات تعكس عمق العلاقة الإنسانية والمهنية التي جمعتهم بالراحل.

وكتب الفنان أحمد السقا: "مع السلامة يا صاحبي.. يا عشرة العمر"، فيما أعرب حسين فهمي عن حزنه قائلًا: "ترك أثرًا طيبًا وسيرة عطرة".

أما سامح الصريطي فنعاه بكلمات صادقة: "سنفتقد القلب الطيب الطاهر"، وكتب علاء مرسي: "حتة من أيامي وقلبي.. مع السلامة يا صاحبي".

أما ياسر صادق فوصفه بـ"صديق العمر"، فيما أعرب كريم عبد العزيز عن حزنه قائلاً: "فقدنا إنسانًا محترمًا وخلوقًا"، وكتب شيكو في تغريدة مؤثرة: "لسه متكلمين إمبارح.. مش مصدق".

في حين قال هاني رمزي: "كده برضه يا سولى تمشى فجأة طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مفيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوى ربنا يصبّرنا على فراقك".

وأشاد الناقد طارق الشناوي بموهبة الراحل، واصفًا إياه بـ"كوميديان فطري ترك بصمة في كل المساحات التي أُتيحت له".

وكتب الفنان محمد رمضان: "فقدنا فنانًا عزيزًا أدخل البهجة على قلوبنا".

وشارك الراحل سليمان عيد فى الدراما الرمضانية بمشهد واحد في مسلسل "قهوة المحطة"، حيث اعتبره المتابعون "ماستر سين" لما حمله من تأثير، كما شارك في موسم عيد الفطر بأفلام "سيكو سيكو" و"فـار بـ 7 أرواح". 

ورحل عن عالمنا سليمان عيد صباح اليوم، وكتب ابنه - عبر حسابه على "فيس بوك" - "أبويا في ذمة الله".

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