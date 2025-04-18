إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بسوهاج .. وغلق 38 منشأة

شنت مديرية الصحة بسوهاج حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية وحرصًا على وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وعيد القيامة .

وأسفرت الحملات، التي جرت بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن المرور على 327 منشأة غذائية.

صحة سوهاج

وضبط وإعدام ما يقرب من 3 أطنان من الأغذية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها لحوم وأسماك مملحة وآيس كريم وأطعمة جاهزة متغيرة في خواصها الطبيعية أو مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 341 محضرًا للمخالفين، من بينها:" 150 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، و100 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، و91 محضرًا متنوعًا لمخالفات أخرى".

وتم سحب 76 عينة من العصائر والمشروبات واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك المملحة والأغذية المختلفة، وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم التوصية بإغلاق 38 منشأة غذائية تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب عدم وجود تراخيص.

كما تم استخراج 208 شهادة صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، ضمن جهود الإدارة لتقنين أوضاعهم الصحية.

هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وفي إطار المتابعة اليومية لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج.

وتحت إشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، ومتابعة الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبمشاركة المراقبين العموم ومراقبي الأغذية بجميع المراكز.