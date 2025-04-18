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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة مستحقات زيزو المتأخرة

زيزو
زيزو
ملك موسى

قال مصدر داخل نادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه لم يتسلّمها بعد.

وأضاف المصدر أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. وشدّد على أن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافيًا في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافيًا في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظاً على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة "بونص"، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد المصدر على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%. كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

وواصل المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المبلغ سيظل معلقاً لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

واختتم المصدر بأن زيزو ووالده يرغبان في الحصول على قيمة عقد اللاعب مع الزمالك مرتين، مضيفاً أن أي بنود تحفيزية في عقود اللاعبين تكون مرتبطة بمشاركة اللاعب في المباريات أو تحقيقه للبطولات مع الفريق.

الزمالك الاهلي زيزو

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