آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

ننشر آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 19-4-2025، داخل السوق الرسمية بدون اي تغيير بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 2.25%.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.6 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للشراء.

أقل سعر لـ الريال السعودي في البنوك اليوم

وسجل اقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.17 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.26 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.28 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع في بنك سايب.

متوسط سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر الريال السعودي في اغلب البنوك امام الجنيه نحو 13.57 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، القاهرة، فصل الاسلامي، مصر، الاهلي المصري، ميد بنك".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.59 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع في بنكي نكست و HSBC.

أعلي سعر لـ الريال السعودي

وسجل أعلي سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 13.62 جنيه للشرا و 13.64 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 13.61 جنيه للبيع و 13.63 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي، المصرف لعربي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".