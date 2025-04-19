سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 19-4-2025

شهد سوق الذهب في الإمارات اليوم السبت، استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، حوالي 400.75 درهم، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2848.00 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24: 400.75 درهم.

سعر الذهب عيار 22: 371.25 درهم.

سعر الذهب عيار 21: 356.00 درهم.

سعر الذهب عيار 18: 305.00 درهم.

سعر الذهب عيار 14: 236.00 درهم.

سعر الذهب عيار 12: 202.25 درهم.

سعر الأونصة: 12464.75 درهم.

الأونصة بالدولار: 3328.34 دولار.

سعر الذهب عيار 24: سجل 400.75 درهم. يُعَدُّ الخيار المثالي للاستثمار لمن يبحث عن أعلى مستويات الجودة والصفاء.

سعر الذهب عيار 21: يواصل كونه الأكثر شعبية في الإمارات، حيث بلغ سعره 356.00 درهم.

سعر الجنيه الذهب سجل سعر 2848.00 درهم.