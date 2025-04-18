الموسيقيين تنعى سليمان عيد

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان سليمان عيد، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لسنوات، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة سليمان عيد

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد وأصدقائه الفنانين، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

سليمان عيد

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

مشوار سليمان عيد

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.