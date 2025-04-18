سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-4-2025

زاد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025؛ داخل محلات الصاغة المختلفة بقيمة تبلغ 15 جنيها في الجرام الواحد منذ أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم

ويشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا منذ إعلان البنك المركزي المصري، تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، بمقدار 2.25% بما يعادل 225 نقطة أساس.

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سعر عيار 21 اليوم في مصر

وجاء آخر تحديث لـ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة، بنحو 4760 جنيها للبيع و 4780 جنيها للشراء.

سعر الذهب في القاهرة اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة، مقدار 15 جنيها مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم

واستمر خلال اليومين الماضيين صعود الذهب داخل محلات الصاغة بقيمة تبلغ 60 جنيها بالتزامن مع حسم البنك المركزي سعر الفائدة في البنوك أمس الخميس.

سعر عيار 21 اليوم الجمعة

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لحوالي 4760 جنيها للبيع و 4780 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3173 جنيها للبيع و 3186 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5440 جنيها للبيع و 5462 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4080 جنيها للبيع و 4097 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولارا للبيع و 3328 دولارا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.24 ألف جنيه للشراء.

سعر المصنعية

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزن للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

تحليل الأسواق لأسعار الذهب

ويلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا لمستويات قياسية، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين، سيؤدي لمزيد من التباطؤ في حركة المبيعات داخل الأسواق، حيث تجد الشركات فرصة أمامها لتعزيز حجم إنتاجها من السبائك الذهب من الأوزان الأقل من 5 جرامات، لتتوافق مع احتياجات المواطنين، لاسيما الربع جرام والنصف جرام والجرام.

وينبغي أن تتوجه الشركات لإبراز دور الفضة كوسيلة للتحوط بجانب الذهب، وطرح منتجات تتوافق مع تراجع القوة الشرائية وتلبي احتياج الادخار للمواطنين لاسيما مع محدودي الدخل وصغار السن.

الذهب في البورصة العالمية

ووفقا لمحللين فإن تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، متأثرة بإقبال المستثمرين على إعادة البيع بغرض جني الأرباح، بعد الارتفاعات غير المسبوقة للأوقية، في ظل ارتفاع طفيف للدولار بعد أن سجل أدنى مستوياته في تعاملات الأربعاء الماضي، رغم التقدم الملموس في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان حد من المخاوف بشأن الاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة.

وتعتبر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة، أدت إلى انحسار طفيف في حالة عدم اليقين في السوق العالمية.