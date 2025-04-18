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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التونسي: نرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية
الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية
ناصر السيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة رفض تونس لمخطط تهجير سكان قطاع غزة، وإدانة الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ظهر اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، بقصر قرطاج، محملا برسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ونوّه سعيد حسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية متينة وراسخة، وجدّد التأكيد على حرص تونس على مزيد توطيد هذه الروابط الأخوية الصادقة انطلاقا من الإيمان المشترك بوحدة المصير والإدراك العميق بأهمية مواصلة تعزيز سُنّة التنسيق والتشاور بين القيادتين في البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.
كما دعا سعيد إلى مواصلة العمل من أجل مزيد الرفع من مستويات التعاون الثنائي في العديد من المجالات كالاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والثقافة في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.


من جهة أخرى، جدّد الرئيس سعيد التذكير بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني معربا عن رفض بلادنا المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني وإدانتها للجرائم التي تُرتكب في حقه على مرأى ومسمع العالم ووقوفها إلى جانبه في نضاله من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.


تناول اللقاء عدّة ملفات تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تسارع التغيّرات في العالم كلّه.

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