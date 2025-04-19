نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ زيزو بعد تحرير محضر ضد الزمالك

يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن اللغط الحادث مؤخرًا بشأن أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك مع ناديه وتقدم اللاعب بشكوى، يتحمل اللاعب الأمر بالكامل وليس النادي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “إم بي سي مصر 2”: “زيزو يتحمل الأمر بالكامل في الأزمة الحاصلة، لأن طريقة إنهاء اللاعب علاقته بالزمالك لا تليق باسم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وما قدمه جمهور نادي الزمالك لزيزو”.



وأضاف: “زعلان منه جدًا، وشخصيته الفترة الأخيرة اتغيرت، وكان مفروض يبلغ الزمالك إنه مش هيكمل، ولكن إنك تعمل محضر لنادي الزمالك وجمهوره اللي شالك الـ6 سنين اللي فاتت”.



وأكمل: “انا شايف إنه كان يبقى صريح مع الزمالك ويقول مش هكمل، وبعدين نادي الزمالك ممنعهوش من التدريب، والكلام اللي بيتقال إنه خايف هو خايف من إيه محدش هيتعرضله أكيد”.