اقتراح بفسخ عقد زيزو مقابل التنازل عن مستحقاته

طرح أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اقتراحًا لحل الأزمة الحالية مع لاعب الفريق أحمد مصطفى “زيزو”، يتمثل في فسخ العقد بالتراضي ومنح اللاعب الاستغناء الخاص به مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة

اتجاه داخل المجلس للتصويت على القرار

رغم أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة، إلا أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة الزمالك لعرض القرار على التصويت بين الأعضاء قبل إبلاغ اللاعب بشكل رسمي، وذلك في إطار مساعي الإدارة لإنهاء التوتر القائم بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

إخطار رسمي للاعب بسبب الغياب

وكان الزمالك قد أرسل خطابًا مسجلًا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى “زيزو”، لإخطاره بتغيبه عن تدريبات الفريق والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري. وتضمن الخطاب أيضًا إبلاغ اللاعب بالعقوبات الموقعة عليه نتيجة هذا الغياب غير المبرر.

استدعاء للتحقيق داخل النادي

في أول خطوة رسمية من جانب النادي تجاه اللاعب، حدد الزمالك يوم السبت المقبل موعدًا لاستدعاء زيزو للتحقيق بمقر النادي، وتم إخطار اللاعب بذلك رسميًا بخطاب موثق.

خطاب للاتحاد المصري بشأن غياب اللاعب

وفي سياق متصل، قام الزمالك بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم ارتباطه بعقد ساري حتى نهاية الموسم الحالي. وأكد النادي في خطابه أن غياب زيزو يعد خرقًا لبنود التعاقد، ويخالف اللوائح المنظمة للعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

أزمة مستمرة في انتظار الحسم

وتظل الأزمة مفتوحة في انتظار القرار النهائي من مجلس إدارة الزمالك، سواء بالتصعيد أو إنهاء العلاقة بشكل ودي وفقًا للاقتراح الجديد



